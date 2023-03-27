The Insider: Вивезених українських дітей бив екс-”беркутівець”

Як повідомлялося, 23 березня в Україну повернулися 17 дітей, яких у жовтні минулого року окупаційна влада Херсонської області примусово відправила до дитячих таборів на території анексованого Криму. Після повернення кілька дітей розповіли, що у таборі “Мєчта” в Євпаторії їх за підтримку України та непокору били залізною палицею. Потім їх перевели до іншого табору, “Дружба”, де періодично на кілька годин зачиняли у підвалі.

Один із чоловіків, який застосовував насильство, – колишній співробітник спецпідрозділу МВС України “Беркут” Валерій Астахов, який перейшов у 2014 році на бік Росії, пише видання The Insider. Його за фотографіями впізнали діти.

За даними ЗМІ, наприкінці 2013 року Астахов брав участь у подіях на київському Майдані: у складі “Беркуту” він намагався придушити протест проти влади тодішнього президента України Віктора Януковича. Після анексії Криму співробітник МВС України прийняв громадянство Росії та перейшов на службу вже до російського управління МВС, яке базується в Євпаторії.

The Insider зазначає, що у 2014 році Астахов вже брав участь у фактичному викраденні дітей: він вивозив їх із Слов’янська Донецької області України до Ростовської області Росії. Тоді було вивезено 21 дитину віком від 2 місяців до 12 років, а Астахов бездоказово стверджував, що автобус із ними збиралися розстріляти українські військові.