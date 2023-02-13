The Guardian: Іран контрабандою переправив до Росії сучасні БПЛА

Іран контрабандою переправив до Росії сучасні БПЛА далекого радіусу дії для використання у війні з Україною. Як пише The Guardian, щонайменше 18 безпілотників було поставлено військово-морським силам РФ.

Безпілотники були виготовлені на тому ж військовому заводі в центральному місті Ісфахан, який раніше став мішенню для ізраїльського безпілотника.

Викриття свідчить про зростаючі зв’язки між Іраном та Росією, який поділяє вороже ставлення до США.

Іран також направив до Москви технічних фахівців, щоб допомогти ввести безпілотники в експлуатацію, а іранський Корпус вартових революції опинився в авангарді зв’язків, що ростуть.