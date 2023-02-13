Політика

The Guardian: Іран контрабандою переправив до Росії сучасні БПЛА

13 Лютого 2023 08:26
53
бпла, росія, іран

Іран контрабандою переправив до Росії сучасні БПЛА далекого радіусу дії для використання у війні з Україною. Як пише The Guardian, щонайменше 18 безпілотників було поставлено військово-морським силам РФ.

Безпілотники були виготовлені на тому ж військовому заводі в центральному місті Ісфахан, який раніше став мішенню для ізраїльського безпілотника.

Викриття свідчить про зростаючі зв’язки між Іраном та Росією, який поділяє вороже ставлення до США.

Іран також направив до Москви технічних фахівців, щоб допомогти ввести безпілотники в експлуатацію, а іранський Корпус вартових революції опинився в авангарді зв’язків, що ростуть.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2023 11:40
73

Мюнхенська доповідь: ядерний удар РФ не зупинить українців
13 Лютого 2023 13:26
11

Зеленський представив колективу СБУ нового главу Служби, а в МВС – нового міністра
13 Лютого 2023 12:06
37

Резніков з оптимізмом дивиться на завтрашній Рамштайн
13 Лютого 2023 10:57
92

РФ готує проведення мітингів у Європі
13 Лютого 2023 10:31
56

Данія передала Україні усі свої САУ Caesar
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки