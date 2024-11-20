The Financial Times: Україна обстрілює Росію британськими ракетами Storm Shadow

Україна вперше запустила ракети британського виробництва Storm Shadow по військових об’єктах у Росії, повідомили джерела The Financial Times.

Атака послідувала за першим застосуванням Україною американських ракет дальнього радіусу дії ATACMS по російській території у вівторок після дозволу президента США Джо Байдена.

У середу російські “воєнкори” в соцмережах опублікували фотографії нібито фрагментів ракети Storm Shadow.

Олексій Смирнов, місцевий губернатор, заявляв, що російські ППО збили дві українські ракети. У відповідь на ці повідомлення Юрій Ігнат, представник ВПС України, написав у Facebook, що “на Курщині сильно штормило”.

Використання Україною ракет Storm Shadows і аналогічних ракет Scalp обговорювалося в неофіційних бесідах між західними чиновниками в кулуарах саміту G20 у Ріо-де-Жанейро цього тижня.

За словами співрозмовника FT, “послати чіткий сигнал північнокорейським солдатам (які нещодавно були направлені на допомогу російським військам) мало великий сенс”.

Рішення Байдена санкціонувати використання ATACMS було ухвалено за два місяці до вступу на посаду обраного президента Дональда Трампа.

Білий дім нервує через можливу ескалацію конфлікту. Путін раніше заявляв, що дозвіл на використання далекобійної західної зброї в Росії по суті означатиме, що країни НАТО перебувають у стані прямої війни з Москвою.

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США також передадуть Україні протипіхотні міни, щоб допомогти їй уповільнити просування російських військ на сході України.

Даунінг-стріт, Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Великої Британії відмовилися коментувати застосування Storm Shadow, пославшись на “оперативні причини”.

Але перед поїздкою на саміт G20 прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що міжнародне співтовариство повинно “подвоїти” свою підтримку Києву, вказавши на розгортання північнокорейських військ разом із росіянами як на серйозну ескалацію.

“Ми не можемо дозволити Путіну перемогти”, – сказав Стармер. “Я думаю, це буде вкрай погано для безпеки в Європі, а з урахуванням північнокорейського елемента – для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні”, – додав прем’єр-міністр.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк сказав FT, що дозвіл на використання британських ракет сам по собі не стане “переломним моментом”. “Жодна зброя не змінює ситуацію”, – сказав він.

Але він додав, що якщо вони будуть розгорнуті в поєднанні з іншими озброєннями, то “ця зброя буде абсолютно критичною”. Неясно, скільки Storm Shadows було передано Україні і скільки залишилося в її запасах.

Але Загороднюк сказав, що Києву “може не знадобитися так багато, якщо цілевказування і загальне планування буде виконано добре”.

У мережі також з’явилось відео ударів, як стверджується, ракет Storm Shadow по командному пункту росіян в Марʼїно у Курській області.

На кадрах — історичний маєток Барятинських, який зараз функціонує як санаторій та належить управлінню справами президента РФ. Як стверджують ЗМІ, у цьому районі знаходився командний пункт.