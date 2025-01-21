Кількість загиблих на пожежі в готелі в Туреччині збільшилася до 66 людей

Під час пожежі в 12-поверховому дерев’яному готелі в гірськолижному центрі Карталкая в Болу загинули 66 людей. До 51 зросла кількість постраждалих.

Про це повідомив очільник МВС Туреччини Алі Ерлікай, пише CNN Turk.

Евакуйованих розмістили в чотирьох інших готелях. Гасіння пожежі триває.

Пожежа в готелі в Туреччині: що відомо

Сьогодні близько 3:30 в готелі в Карталкая, одному з гірськолижних курортів Туреччини, спалахнула пожежа. 12-поверхова дерев’яна будівля почала горіти в ресторанній частині, полум’я швидко поширилося.

Готель був заповнений на 80-90% відсотків через канікули, в ньому проживало 237 людей. Після початку загоряння персонал почав евакуйовувати постояльців.

Пожежні бригади, які прибули на місце події приблизно за 40-45 хвилин, почали гасіння. Оскільки будівля була дерев’яною, полум’я за короткий час охопило весь готель.