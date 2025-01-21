Суспільство

П’ятеро людей постраждали у зіткненні мікроавтобусів на Львівщині (фото)
21 Січня 2025 20:18
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У ДТП на Львівщині постраждали п'ятеро людей / Фото: Поліція Львівщини
У ДТП на Львівщині постраждали п'ятеро людей / Фото: Поліція Львівщини

Сьогодні, 21 січня близько 10:50, на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк у селі Сабанівка Шептицького району на трасі не розминулися Ford Transit та Mercedes Vito. П’ятеро людей зазнали травм.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, за кермом мікроавтобуса Ford перебував 27-річний водій. Автомобілем Mercedes керував 45-річний житель Луцька.

Внаслідок ДТП з травмами до медичного закладу доставили водія Mercedes та його 42-річного пасажира, а також трьох пасажирів Ford віком 28, 32 і 52 роки.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Зіткнення мікроавтобусів у Львівській області / Фото: Поліція Львівщини

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