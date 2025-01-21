Діденко попередила про сильний вітер та сніг: у яких областях чекати на негоду

Завтра, 22 січня, синоптики прогнозують дощі й мокрий сніг у частині областей. Київ теж опиниться під впливом хмарної та вологої погоди: вдень та ввечері у столиці очікуються дощ і мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві 22 січня

22 січня у Києві очікується хмарна погода, в другій половині дня та ввечері – дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, рвучкий.

Вночі температура повітря триматиметься близько нуля, вдень +2…+3 °C.

Погода в Україні 22 січня

В Україні загалом температура повітря становитиме завтра +1…+4 °C, на півдні +3…+7 °C. У східній частині країни буде прохолодніше – від -1 до +2 °C.

“Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів”, – прогнозує Діденко.

Також синоптикиня попередила про південно-східний рвучкий вітер, на сході слід бути готовими до поривів до 15-20 метрів за секунду.