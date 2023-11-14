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The Economist: війна Росії проти України може тривати ще п’ять років

14 Листопада 2023 12:35
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війна

Західні чиновники дедалі частіше говорять про те, що війна Росії проти України може затягнутися ще на п’ять років, причому ні Росія, ні Україна не готові поступитися, але й не здатні вийти з глухого кута, про це пише The Economist.

У матеріалі йдеться про те, що «зараз не найщасливіші часи», оскільки війна між Ізраїлем і ХАМАСом у секторі Гази загрожує перекинутися на весь Близький Схід, а на задньому плані зіштовхнуться США та Іран.

До того ж війна в Україні, найбільша в Європі з 1945 року, не подає ознак закінчення.

Видання пише, що використання Україною ППО, ймовірно, різко зросте взимку, коли Росія, накопичивши багатомісячні запаси ракет, почне безперервні обстріли українських енергосистем.

Наразі США, ймовірно, можуть задовольнити потреби і України, і Ізраїлю, а останніми тижнями Франція і Німеччина пообіцяли збільшити допомогу Україні.

Однак, якщо війна — або обидві війни — затягнуться, доведеться несолодко.

«Згодом доведеться йти на компроміси, оскільки деякі ключові системи будуть передані Ізраїлю», — пише Марк Кансіан з вашингтонського аналітичного центру Centre for Strategic and International Studies.

За його словами, «кілька систем, необхідних Україні для контрнаступу, можуть виявитися недоступними в тій кількості, в якій хотілося б».

The Economist пише, що серйозніша проблема полягає в тому, що в реальності Америка не може одночасно озброювати себе та своїх союзників.

«Якщо наші виробничі лінії вже важко справляються з необхідністю озброювати Україну, то у разі реального затяжного конфлікту з таким противником, як Китай, вони будуть повністю перевантажені», — заявив Іскандер Рехман з Університету Джонса Хопкінса в нещодавній статті про затяжні війни.

У статті йдеться про те, що якщо війна в Україні залишиться відкритим болем у Європі, а Близький Схід палатиме, то у разі виникнення нової серйозної кризи Захід опиниться у важкому становищі.

Один із ризиків полягає в тому, що супротивники просто скористаються хаосом в інших країнах у своїх цілях. Наприклад, якщо Америка загрузне у війні на Тихому океані, то Іран, безперечно, відчує себе більш впевненим у тому, що йому вдасться вирватися вперед у створенні ядерної зброї.

Ще більш тривожною видається перспектива активної змови. Європейські військові планувальники надають великого значення можливості того, що Росія може провести загрозливі маневри під час кризи навколо Тайваню, щоб відвернути увагу США та прив’язати до себе союзників, не дозволивши їм простягнути руку допомоги в Азії.

«Як і в часи „холодної війни“, кожна криза, якою б вона не була, може розглядатися як випробування американської або китайської могутності, що втягує кожну з країн», — сказано в матеріалі.


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