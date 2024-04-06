Tesla відмовляється від планів випуску дешевих автомобілів

Tesla скасувала давно обіцяний недорогий автомобіль, на який розраховували інвестори, щоб стимулювати зростання компанії до рівня масового автовиробника. Про це пише Reuters з посиланням на інформацію від трьох джерел, знайомими з цим питанням, і повідомленнями компанії.

За словами джерел, автовиробник продовжить розробку самокерованих роботаксі на тій же платформі для малолітражних автомобілів.

Це рішення означає відмову від давньої мети, яку глава Tesla Ілон Маск часто характеризував як свою основну місію: створення доступних електромобілів для широких верств населення.

Його перший “генеральний план” компанії у 2006 році передбачав спочатку виробництво розкішних моделей, а потім використання прибутку для фінансування “недорогого сімейного автомобіля”.

З тих пір Маск неодноразово обіцяв такий автомобіль інвесторам і споживачам. У січні Маск повідомив інвесторам, що Tesla планує розпочати виробництво доступної моделі на своєму заводі в Техасі у другій половині 2025 року.

Найдешевша нинішня модель Tesla, седан Model 3, коштує в США близько 39 000 доларів. Очікувалося, що вже неіснуючий автомобіль початкового рівня, який іноді називають Model 2, буде коштувати близько 25 000 доларів, про що написало Reuters.

Після публікації статті Маск написав на своїй сторінці в соціальній мережі X, що “Reuters бреше (знову)”. Він не вказав жодних конкретних неточностей.

Акції Tesla впали більш ніж на 6% після повідомлення Reuters, але частково відновили свої позиції після публікації Маска. На момент закриття ринку в п’ятницю акції впали на 3,6%.

Незабаром після цього Маск опублікував на X: “Роботаксі Tesla презентують 8/8”, що повернуло акції до зростання на позаурочних торгах.

Різкий розворот стався, коли Tesla зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів, які заполонили ринок автомобілями вартістю від 10 000 доларів США. План створення безпілотних роботаксі, реалізація якого може зайняти більше часу, являє собою більш складний інженерний виклик і несе в собі більше регуляторних ризиків.

Два джерела повідомили, що дізналися про рішення Tesla зняти з виробництва Model 2 на зустрічі, в якій брали участь десятки співробітників, причому один з них сказав, що зустріч відбулася наприкінці лютого.

“Директива Ілона полягає в тому, щоб піти ва-банк на роботаксі”, – сказала ця людина.

Третє джерело підтвердило скасування і повідомило, що нові плани передбачають виробництво роботаксі, але в набагато менших обсягах, ніж планувалося для Model 2.

Серед кількох повідомлень компанії, які вивчило агентство Reuters щодо цього рішення, є повідомлення від 1 березня від неназваного керівника програми доступного автомобіля, який обговорював закриття проекту з інженерним персоналом і радив їм почекати з повідомленням постачальникам “про скасування програми”.

Четверта особа, обізнана з планами Tesla, висловила оптимізм щодо рішення відійти від стратегії виробництва дешевих автомобілів на користь роботаксі – сегменту, який Маск вважає майбутнім мобільності. Джерело попередило, що продуктові плани Tesla можуть знову змінитися залежно від економічних умов.

Витискання прибутку з автомобілів початкового рівня – це виклик для будь-якого автовиробника. Але затримка Tesla у створенні автомобіля, який Ілон Маск колись назвав своєю мрією, зробила його набагато складнішим, оскільки зараз вона стикається з набагато більшою конкуренцією в цьому ціновому діапазоні.

У той час як Tesla витратила роки на розробку свого дуже експериментального Cybertruck, дорогого електричного пікапа, китайські автовиробники вирвалися вперед з доступними електромобілями, захопивши частку ринку, отримавши економію від масштабу і пропонуючи споживачам вигідні ціни, з якими західні автовиробники намагаються зрівнятися.

У той час як китайські електромобілі кинули виклик домінуванню Tesla, Маск дбав про свою розгалужену імперію, яка включає виробника ракет SpaceX, розробника мозкових чіпів Neuralink і гіганта соціальних мереж X, якого Маск придбав у 2022 році.

Платформа, яка раніше називалася Twitter, була заснована під нестабільним керівництвом Маска і втратила більшу частину своєї вартості, оскільки компанія втратила дохід і рекламодавців.

Плани щодо доступної Tesla розглядалися як ключ до реалізації стратосферних амбіцій Маска щодо зростання продажів. У 2020 році Маск заявив, що Tesla прагне до 2030 року продати 20 мільйонів автомобілів – удвічі більше, ніж сьогодні продає найбільший у світі автовиробник Toyota.

Зі смертю Model 2 незрозуміло, як він досягне цієї мети.

Очікування щодо автомобіля вартістю $25 000 підкріпили скромніші, але все ще амбітні прогнози аналітиків з Уолл-стріт щодо продажів Tesla. Ці прогнози, згідно з документом Tesla про відносини з інвесторами, передбачають, що продажі автомобілів зростуть до 4,2 мільйона до 2028 року з 1,8 мільйона минулого року.

Маск і раніше вагався щодо цього проекту. У біографії підприємця, опублікованій минулого року, автор Волтер Іссаксон повідомив, що Маск у 2022 році “призупинив” плани щодо електромобілів початкового рівня, мотивуючи це тим, що роботаксі Tesla зробить автомобіль неактуальним. Радники Маска переконували його не відступати від наміченого курсу, йдеться в книзі.

Скасування проекту доступного автомобіля відбулося на тлі того, що Tesla та інші відомі автовиробники були вражені уповільненням зростання попиту на електромобілі в США та Європі, а також жорсткою конкуренцією в Китаї.

Якби Tesla продовжила роботу над недорогим автомобілем, то, за оцінками компанії, він з’явився б на ринку не раніше другої половини 2025 року. Але сегмент електромобілів початкового рівня вже переповнений привабливими моделями від BYD та багатьох інших китайських брендів.

BYD вже пропонує безліч моделей низького та середнього цінового діапазону, включаючи хетчбек Seagull вартістю менше $10 000. Тепер китайський автовиробник планує експортувати цей автомобіль за більш ніж удвічі вищою ціною – але все одно нижчою, ніж цільова ціна дешевого автомобіля, який планувала побудувати Tesla.