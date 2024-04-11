Температура в Україні дещо знизиться, місцями пройдуть дощі

У п’ятницю, 12 квітня, в Україні без опадів, лише в південно-східних областях удень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, у північній та північно-західній частинах 4-9°. Вдень 15-20°, у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму 21-26°. У Карпатах уночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

У суботу, 13 квітня, вночі без опадів, удень у західних, північних та більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°, у південній частині 17-22°.

У Києві вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 13 квітня 16-18°.