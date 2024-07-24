Технологічний процес виготовлення банківських кредитних карток

Банківські кредитні картки стали невід’ємною частиною сучасного життя, і процес їх виготовлення є складним і технологічно досконалим. Виготовлення карток потребує суворого дотримання технологічних стандартів та використання передових методів захисту від підробок.

Матеріали та виробництво пластикових карток

Виробництво пластикових карток здійснюється сертифікованими компаніями, які дотримуються європейських стандартів. Для виготовлення карток використовують легкий і міцний полівінілхлорид або звичайний пластик. Ці матеріали стійкі до механічних впливів, їх можна різати і плавити, а інформація на картці зберігається надовго, що забезпечує її довговічність.

Процес виготовлення карток починається з отримання заявки від замовника. Після реєстрації заявки формується реєстр на випуск карток, який передається виробникові. Виробник виготовляє картки, привласнює їм чіпи з інформацією про рахунок і емітента, а готовий продукт передається банку для подальшої активації і видачі клієнтам.

Пластикові картки складаються з двох шарів пластику і двох шарів ламінату. Використовують стандартний пластик товщиною 0,3 мм і тонкий пластик товщиною 0,15 мм. Матеріали можуть бути білого, блакитного відтінку або молочно-білого кольору, що забезпечує різні візуальні ефекти.

Ламінат буває трьох типів за товщиною:

Тонкий – 0,04 мм

Стандартний – 0,08 мм

Щільний – 0,1 мм

Найчастіше використовують стандартний ламінат, який може бути глянцевим або матовим. Ламінат забезпечує карткам гнучкість та захист від пошкоджень. Лицьова і зворотна сторони картки покриті прозорим ламінатом, а технологія ламінації включає запікання пластику під високою температурою в спеціальних ламінаторах.

Технологічний процес виготовлення карток

Процес створення банківських карток складається з кількох етапів:

Нанесення кольорового шару: На підготовлені листи наноситься кольоровий шар за допомогою офсетного друку, обраного банком або відповідно до індивідуального дизайну.

Ламінування: Забарвлені листи ламінуються, що допомагає зберігати їх первісний вигляд.

Різання: Листи розрізаються на готові картки за допомогою спеціального преса.

Чіпування і магнітна смуга: У картки вбудовуються чіпи з інформацією про карту. Цей етап здійснюється в захищених зонах.

Ембосування: Наноситься ім’я власника, номер картки та термін її дії.

Після завершення виготовлення картки упаковуються і передаються банку. Останній етап – присвоєння карткам пін-коду, що може виконуватися компанією-емітентом або спеціалізованими організаціями.

Кредитні картки не тільки зручні і стильні, але й пропонують ряд переваг, включаючи можливість розстрочки. Банк Кредит Дніпро пропонує вигідні умови розстрочки, що дозволяє здійснювати покупки і сплачувати їх частинами без значних переплат. Деталі можна дізнатися у відділеннях банку або на офіційному веб-сайті.