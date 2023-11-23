Тарнавський повідомив про початок третьої хвилі ворожих штурмів на Авдіївському напрямку

Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський у Telegram.

Командувач запевняє, що українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Загальні втрати ворога тут минулої доби склали 706 осіб.

Знищено 51 одиницю військової техніки. Зокрема, 8 танків, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БпЛА, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об’єкти противника.

Загалом же, за словами командувача, на Таврійському напрямку, втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають — знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі – понад 700 осіб.

В операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли.

Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, додає Тарнавський.