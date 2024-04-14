Тактика ударів Ірану по Ізраїлю вражаюче схожа на удари РФ по Україні

Тактика ударів Ірану по Ізраїлю подібна до тієї, що використовує Росія в Україні, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що поєднання безпілотників і різних типів ракет покликане збити з пантелику ППО.

У ISW вважають, що Тегеран вчиться у Росії та єменських хуситів проводити дедалі небезпечніші операції.

“Цей іранський підхід відображає російські експерименти з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з “шахедами” для нанесення дедалі більш ефективних ударних пакетів, здатних проникати крізь системи протиракетної та протиповітряної оборони США і Європи”, – зазначають аналітики.

У ISW вважають, що тривале використання безпілотників іранської розробки “кількома ворогами США та поглиблення зв’язків між ними, які їх використовують, допоможе Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю поліпшити використання цих систем проти Сполучених Штатів та їхніх союзників”.