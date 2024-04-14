Політика

Тактика ударів Ірану по Ізраїлю вражаюче схожа на удари РФ по Україні

14 Квітня 2024 11:07
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ISW, іран, росія
Іран заявляє, що атака безпілотників і ракет на Ізраїль у помсту за смертоносний удар по іранському консульству в Дамаску "була успішно завершена" / Фото AFP

Тактика ударів Ірану по Ізраїлю подібна до тієї, що використовує Росія в Україні, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що поєднання безпілотників і різних типів ракет покликане збити з пантелику ППО.

У ISW вважають, що Тегеран вчиться у Росії та єменських хуситів проводити дедалі небезпечніші операції.

“Цей іранський підхід відображає російські експерименти з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з “шахедами” для нанесення дедалі більш ефективних ударних пакетів, здатних проникати крізь системи протиракетної та протиповітряної оборони США і Європи”, – зазначають аналітики.

У ISW вважають, що тривале використання безпілотників іранської розробки “кількома ворогами США та поглиблення зв’язків між ними, які їх використовують, допоможе Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю поліпшити використання цих систем проти Сполучених Штатів та їхніх союзників”.


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