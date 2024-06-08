Кримінал

Ситуація з безпекою у ФРН перед Євро-2024 з футболу оцінена як “напружена”
8 Червня 2024 10:02
Євро-2024
Збірні Німеччини та України перед початком контрольної гри перед чемпіонатом Європи / Фото: IMAGO

Німецькі органи безпеки оцінюють безпекову ситуацію перед Чемпіонатом Європи з футболу, який розпочнеться через тиждень, як “напружену”. Серед іншого вони вбачають небезпеку нищівних кібератак на тлі загарбницької війни Росії проти України, збірна якої бере участь у Чемпіонаті Європи, пише NTV. Тому захист стадіонів та інших об’єктів від атак з повітряних безпілотників є особливо складним завданням.

Раніше безпілотники неодноразово спостерігалися над локаціями Бундесверу, де українські військові тренуються на німецькій техніці. Також може виникнути загроза атак ісламістів на одну з 51 гри чи один із головних фан-фестивалів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер оголосила про велику присутність поліції на стадіонах і фан-зонах, вона говорила про “демонстрацію сили”.


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