Суспільство

Ситуація в Ізюмі “близька до апокаліптичної”, евакуації мешканців не уникнути

22 Вересня 2022 18:01
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В Ізюмі, звільненому від російських військ, “ситуація близька до апокаліптичної”, заявив заступник голови міста Володимир Мацокін.

“Центральна частина [міста], багатоповерхівки — якщо ми раніше казали кореспондентам, що зруйновані на 80%, то сьогодні я сказав би, що зруйновані на 90%. Житловий сектор, приватний, одноповерховий — трохи кращий, але там ще треба проводити роботу з дослідження щодо реальної ситуації. Люди у центральній частині міста сьогодні не живуть, там жити неможливо, оскільки там усе зруйновано”, – сказав Мацокін.

У місті немає електрики, не працюють водопровід, каналізація. Газ надходить лише в один район міста — і то в такому режимі, що для того, щоб закип’ятити чайник, потрібно 20 хвилин.

Мацокін вважає, що евакуації мешканців перед зимою не уникнути.

У місті залишаються до 17 тисяч людей, з яких півтори тисячі діти.


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