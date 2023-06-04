Суспільство

Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, ЗСУ просуваються на окремих ділянках фронту – Сирський

4 Червня 2023 12:37
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зсу, сирський

Ворог посилив свої угруповання штурмовими загонами «Шторм Z», які складаються підготовлених у спеціальних таборах з вʼязнів, перейшов до наступу в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне, намагаючись прорвати оборону наших військ і розвинути наступ.

Про це поівдомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Він наголосив, що бої в цих районах тривають майже цілодобово.

«Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне вирішення проблемних питань на місці. Це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями. В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи і бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту», – сказав він.

За його словами, кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців, узгоджених дій штабів та підрозділів. Якщо все добре і правильно сплановано, то навіть чисельна перевага не допомагає ворогу.

«Як приклад, хочу відмітити роботу підрозділу 92 окрема махенізована бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів. Інший приклад, це успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади, які щоденно, крок за кроком, грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу» , – сказав генерал-полковник Олександр Сирський.


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