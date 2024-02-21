Політика

Ситуація на польському кордоні та фронті: Зеленський провів селектор

21 Лютого 2024 13:32
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зеленський, кордон, польща
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 лютого, провів селектор. Однією з провідних тем була ситуація на українсько-польському кордоні.

Про це Зеленський повідомив  у соцмережах.

“Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні. Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути”, – написав президент.

За його словами, на селекторі він також спілкувався з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським.

Вони обговорили ситуацію на фронті, а саме постачання боєприпасів, зброї, систем РЕБ та дронів. Також Олександр Сирський доповів про ситуацію по напрямках. 

“Ситуація в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях”, – написав президент.


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