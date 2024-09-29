Кримінал

Система “Шлях” досі користується попитом у ухилянтів
29 Вересня 2024 14:26
читать на русском →
ухилянти
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб через кордон за системою “Шлях” / Фото ДПСУ

В Одесі пройшли обшуки у організатора переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Як повідомили в ДПСУ, ним виявився колишній керівник однієї з логістичних компаній області, який за грошову винагороду вносив неправдиві відомості до інформаційної системи «Шлях».

“Особи безперешкодно виїжджали з країни через діючі пункти пропуску, але назад вже не повертались. Водії лишали автівки за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи. Попередньо встановлено, що таким чином переправлено щонайменше 7 чоловіків”, – повідомили прикордонники.

У результаті здійснених обшуків міжвідомчою групою виявлено предмети, що мають доказове значення та підтверджують незаконну діяльність.

Наразі фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.332 ККУ та ст.362 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Вересня 2024 14:06

Окупанти ударили по селу Одноробівка, що на Харківщині
29 Вересня 2024 13:51

Внаслідок російських авіаударів по Запоріжжю 14 людей отримали поранення
29 Вересня 2024 12:50

Кремль заявив про формалізацію оновленої ядерної доктрини
29 Вересня 2024 11:21

ISW: Росіяни наблизилися до річки Оскіл на Харківщині
29 Вересня 2024 10:52

Командира 72-ї бригади знято з посади
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
усі думки