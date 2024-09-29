Система “Шлях” досі користується попитом у ухилянтів

В Одесі пройшли обшуки у організатора переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Як повідомили в ДПСУ, ним виявився колишній керівник однієї з логістичних компаній області, який за грошову винагороду вносив неправдиві відомості до інформаційної системи «Шлях».

“Особи безперешкодно виїжджали з країни через діючі пункти пропуску, але назад вже не повертались. Водії лишали автівки за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи. Попередньо встановлено, що таким чином переправлено щонайменше 7 чоловіків”, – повідомили прикордонники.

У результаті здійснених обшуків міжвідомчою групою виявлено предмети, що мають доказове значення та підтверджують незаконну діяльність.

Наразі фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.332 ККУ та ст.362 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.