Сирський: Ситуація у Покровську залишається складною

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровсько-Мирноградську агломерацію, заслухав доповіді командирів і віддав розпорядження щодо посилення оборони, логістики та захисту маршрутів забезпечення й евакуації. За його словами, заяви російської пропаганди про оточення в Покровську не відповідають дійсності, хоча ситуація залишається складною.

Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, тому командувач знову побував на цьому важливому напрямку, де зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Він заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб і пропозицій.

Сирський наголосив, що заяви російської пропаганди про нібито «блокування» Сил оборони в Покровську та в Куп’янську не відповідають дійсності. Водночас в Покровську ворожа піхота накопичується в міській забудові, змінює місця перебування і уникає відкритих боєзіткнень, тому першочергове завдання — виявити ці групи і знищити їх.

У таких умовах, сказано в дописі, вкрай важлива якісна робота розвідувальних та ударних безпілотників. Окрім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання з ліквідації противника підрозділи ДШВ, штурмові полки, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії та Національної поліції.

Командувач віддав розпорядження щодо посилення стійкості оборони на Покровському напрямку: підкреслив важливість якісної взаємодії між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, чіткого та скоординованого виконання поставлених завдань. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань; Сирський попередив про жорсткі заходи у разі безвідповідальності, аж до зняття з посад.

Окремо визначено завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації; прийнято також низку інших оперативних рішень. За словами командувача, всі рішення приймаються оперативно з урахуванням балансу між цілями і спроможностями, а головний пріоритет — збереження життя військовослужбовців.

Триває Добропільська операція: за даними Сирського, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще на 200–550 метрів. Загалом за час операції звільнено 186,8 км² української території, а 246,8 км² очищено від диверсійно-розвідувальних груп противника.