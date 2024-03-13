Суспільство

Сирський назвав найгарячіші точки на східному фронті

13 Березня 2024 15:03
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війна
Олександр Сирський на фронті / Фото з ТГ-каналу Сирського

Оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною, російські окупанти продовжують вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах населених пунктів Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине, розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який прибув до району операції в напрямку активних дій противника.

“Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків. Після детального аналізу й оцінки обстановки разом із командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту”, – написав Сирський.

Водночас він зазначив, що, ймовірно, внаслідок високого рівня втрат активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилася. “Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони цієї ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів. За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак усі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем”, – зазначив головнокомандувач.

Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим він вручив державні та відомчі нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях з окупантами.


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