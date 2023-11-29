Синєгубов заявив про масований удар по Вовчанську

У місті Вовчанськ Харківської області внаслідок масованого обстрілу пошкоджені торговельні об’єкти та житло громадян.

Про це написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок удару КАБ по селу Подоли Куп’янського району пошкоджено 2 приватні домоволодіння та заклад освіти.

Внаслідок удару КАБ по селу Курилівка Куп’янського району зруйновано приватний будинок, ще 2 будинки пошкоджено.

У місті Вовчанськ Чугуївського району масованими артилерійськими обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю, 2 супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинок та інші споруди.

Крім того, під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Гранів, Стариця, Дворічна та інші населені пункти.

Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.