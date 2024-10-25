Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Україна продовжує перебувати під впливом антициклону, тому температура повітря особливо не зміниться.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Вночі буде холодно, 0, +6 градусів, вдень найтепліше в західній частині, +12+18 градусів, найхолодніше в східній, +9+12 градусів. У більшості областей України впродовж дня +10+14 градусів”, – повідомила Діденко.

У Києві в суботу та неділю без опадів, вночі +3+6 градусів, вдень +11, +12 градусів.

“Ймовірність у суботу невеликого дощу від Чернігівської через Черкаську область до Криму. Але дуже вже кволого. 26-27 жовтня в Україні переважно все ж без істотних опадів”, – додала синоптикиня.