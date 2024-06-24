Суспільство

Синоптики прогнозують теплу погоду, але не без дощів
24 Червня 2024 22:00
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Дівчата катаються у човні по річці Лопань у центрі Харкова / Фото: Суспільне

Короткочасний дощ, удень із грозою очікується місцями на Лівобережжі у вівторок, 25 червня, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні країни 16-21°; удень 22-27°, у Закарпатській, Одеській, Херсонській областях і в Криму 25-30°; у Карпатах вночі 8-10°, удень 18-20°.

У Києві 25 червня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

У середу, 26 червня, у північно-східних областях, а на Закарпатті та Прикарпатті вдень короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у південній частині 17-22°; вдень 22-27°, у західній та південній частині 25-30°.

У Києві 26 червня без опадів. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.


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