Синоптики прогнозують теплу і суху погоду

У п’ятницю, 22 вересня, в Україні очікується суха тепла погода, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями невеликий короткочасний дощ і гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів і Закарпатті до 18°, вдень 22-27°.

У столиці України в п’ятницю буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 13-15°, вдень 24-26.

У суботу, 23 вересня, у західних областях України синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Уночі та вранці в південній частині, центральних і східних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів та подекуди в західних областях України до 19°; вдень 24-29°.

У Києві в суботу буде сухо, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.