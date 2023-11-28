Синоптики прогнозують рясні снігопади, місцями ожеледиця

У середу, 29 листопада, у західних областях України очікується помірний, вночі місцями значний сніг, місцями хуртовини; температура вночі та вдень 1-6° морозу, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

У північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях прогнозують сніг та дощ, уночі та вранці сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території помірний, місцями значний дощ; температура вночі 1-6°, удень 5-10° тепла. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

У Києві 29 листопада сніг і дощ, уночі та вранці сильні опади, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

У четвер, 30 листопада, без опадів, лише вночі в північно-східних областях подекуди невеликий сніг, вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі 3-8° морозу (у західних областях 6-11° морозу), у південно-східній частині країни близько 0°; удень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 1-6° тепла. У Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°. Вітер західний із переходом на південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 30 листопада без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний із переходом на південний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.