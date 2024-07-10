Суспільство

Синоптики прогнозують надзвичайну спеку до +40°
10 Липня 2024 21:55
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Альтанка і фонтан "Дзеркальний струмінь" у Харкові / Фото: Суспільне

Короткочасні дощ і гроза в четвер, 11 липня, можливі лише на Закарпатті й Прикарпатті вдень, на решті території – суха спекотна погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура у південній частині, східних і центральних областях уночі 20-25°, удень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 18-23°, удень 29-34° (на високогір’ї Карпат уночі 15-20°, вдень 21-26°). Вітер переважно північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в четвер, 11 липня, суха спекотна погода з температурою вночі 20-22°, удень 32-34°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У п’ятницю, 12 липня, суха спекотна погода на більшій частині України збережеться. Лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та Волині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 20-25°; удень у південній частині, східних, більшості центральних областей, на Закарпатті та Прикарпатті, сильна спека 35-39°, на Одещині, Миколаївщині та в Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40°; на решті території 30-34°.

У Києві 12 липня також сухо і спекотно – вночі 22-24°; вдень 31-33°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.


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