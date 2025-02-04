Суспільство

Синоптики повідомили, що захистить Україну від різкого зниження температури 5 лютого
4 Лютого 2025 22:25
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Вид із вікна готелю "Дніпро" на Хрещатику / Фото: Головне в Україні
Вид із вікна готелю "Дніпро" на Хрещатику / Фото: Головне в Україні

У середу, 5 лютого, погоду в Україні визначатиме холодне повітря арктичного походження, що надходитиме з північних напрямків. Проте різкого падіння температур синоптики не прогнозують.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом Укргідрометцентру, попри поле підвищеного атмосферного тиску, над територією країни утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікується невеликий сніг.

“Хмари вночі захищатимуть від відчутнішого зниження температури, а денну температуру прогнозуємо близькою до 0 °C”, – йдеться в повідомленні.

Температура по Україні вночі -1…-6 °C, вдень -2…+3 °C.

У Карпатах вночі -6…-11 °C, вдень 0…-5 °C.

Прогноз погоди для Києва та області на 5 лютого

На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі -1…-6 °C, вдень -2…+3 °C.

У Києві вночі -3…-5 °C, вдень -2…0 °C.

Погодна карта України на 5 лютого / Фото: Укргідрометцентр

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