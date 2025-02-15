Синоптики оголосили на завтра перший рівень небезпеки через негоду у Києві

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні погодні умови у Києві та області у неділю, 16 лютого. Вночі очікується сніг, вдень – ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Прогноз погоди для Київщини на 16 лютого

У Київській області завтра буде хмарно. Вночі очікується помірний, а вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області протягом доби -3…-8 °C.

Погода у Києві 16 лютого

У Києві протягом доби прогнозують -4…-6 °C.

Через опади очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см. На дорогах ожеледиця.

Синоптики оцінюють рівень небезпечності як перший (жовтий).

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг”, – йдеться в повідомленні.