Син Пригожина може очолити ПВК “Вагнер”, – ISW

ПВК “Вагнер” може знову становити серйозну загрозу для українських військових, якщо консолідується з єдиним лідером та перейде у підпорядкування Росгвардії чи Міноборони РФ. Серед потенційних ватажків син Євгена Пригожина – Павло.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

“Статус “Вагнера” поки що залишається незрозумілим, адже найманці розкидані по декількох різних країнах”, – зазначається у звіті.

Проте 29 вересня російський диктатор Володимир Пуітн зустрівся з колишнім командувачем “Вагнера” та нинішнім співробітником МО РФ Андрієм Трошевим та заявив, що той буде залучений до формування нових добровольчих загонів, які виконують бойові завдання насамперед в Україні.

Деякі представники “Вагнера” негативно відреагували на цю заяву та почали заявляти, що місце Пригожина має зайняти його 25-річний син Павло. Один з каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їх командування.

“Відоме джерело, пов’язане з “Вагнером”, повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським МО і що “Група Вагнера” збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі стандартні принципи роботи”, – пишуть аналітики.

Російське інсайдерське джерело заявило, що Павло Пригожин не є самостійним гравцем, а перебуває під впливом голови Служби безпеки “Вагнера” Михайла Ватаніна.

Інше провагнерівське джерело стверджувало 30 вересня, що голова Росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість дозволити елементам групи “Вагнера” приєднатися до Росгвардії як окремий підрозділ.

“Міністерство оборони в будь-якому випадку повинно було б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили підпорядковані Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно”, – зазначили в ISW.

Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку і тепер вважають, що “Вагнер” знову може потенційно стати серйозною загрозою.

“Початкова оцінка буде недійсною, якщо вони відновлять себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом”, – зазначили в ISW.