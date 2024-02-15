Суспільство

Сили ППО знищили усі ракети, які летіли на Київ

15 Лютого 2024 08:01
читать на русском →
ппо, київ
Facebook Генштаб ЗСУ

Усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Про це повыдомляє КМВА у Telegram, передає УП.

“Черговий ракетний удар по Україні. Удар − комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені”.

Він додав, що про точну кількість та тип ракет розкажуть Повітряні сили.

За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.

“Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу”, − підсумував Попко.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2024 09:53

На Київщині внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджені житлові будинки
15 Лютого 2024 10:20

До Авдіївки терміново передислокували Третю окрему штурмову бригаду: ситуація критична 
15 Лютого 2024 09:17

Судово-писхіатрична еспертиза визнала осудним депутата, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті
15 Лютого 2024 08:50

У Львові є влучання в об’єкт інфраструктури, 2 людей поранено – Садовий
15 Лютого 2024 08:28

Естонія, Латвія та Литва готуються до вторгнення РФ — The Times
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки