Сили ППО знищили усі ракети, які летіли на Київ

Усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Про це повыдомляє КМВА у Telegram, передає УП.

“Черговий ракетний удар по Україні. Удар − комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені”.

Він додав, що про точну кількість та тип ракет розкажуть Повітряні сили.

За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.

“Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу”, − підсумував Попко.