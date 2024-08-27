Суспільство

Сили ППО знищили близько 15 дронів і кілька ракет навколо Києва – КМВА
27 Серпня 2024 09:17
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київ, ппо
Ілюстративне фото / Вікіпедія

27 серпня Сили ППО знищили навколо Києва близько 15 ворожих ударних дронів і декілька ракет.

Про це у Телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, «цієї ночі ворог знов завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин».

Спочатку повітряна тривога була пов’язана із атакою ворожих дронів, попередньо, типу Shahed. Беспілотники заходили на місто хвилями та з різних напрямків.

Близько 3-ї години ночі росіяни підняли в повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» через Київську область в напрямку заходу України.

«Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів», – зазначив Попко.

За його словами, «загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет (точну кількість та тип повітряних цілей оприлюднять Повітряні сили). Все, що летіло на столицю України, знищено».

Наразі, за даними оперативного зведення, у лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані.

Оперативні служби працюють на місці. Інформація про постраждалих не надходила. Руйнувань у столиці немає, підкреслив начальник КМВА.


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