Сили оборони збили вночі 12 із 16 російських ракет і всі 13 БПЛА

Українські військові збили за ніч 22 червня 12 російських ракет із 16 і всі 13 запущених ударних безпілотників, повідомив у ранковому зведенні командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його даними, для удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України Росія використовувала 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з них збито 7), 2 ракети “Іскандер-К” (збито одну) і 4 ракети “Калібр” (збито всі).

Унаслідок нічної атаки було пошкоджено об’єкти енергетики на сході, заході та півдні країни, повідомляло Міненерго. “Укренерго” повідомило про пошкодження своїх об’єктів у Львівській і Запорізькій областях. Постраждали дві людини.

Також місцева влада повідомляла про вибухи в Луцьку та Івано-Франківську, де ударною хвилею вибило шибки в житловому будинку і будівлі дитячого садка, постраждалих не було.