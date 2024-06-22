Кримінал

Сили оборони збили вночі 12 із 16 російських ракет і всі 13 БПЛА
22 Червня 2024 08:51
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В Івано-Франківську ракетний удар був по навчальному закладу, там почалася пожежа. Унаслідок удару утворилася вирва 20 кв.м. Один із навчальних корпусів частково зруйновано, інші зазнали пошкоджень / Фото ДСНС

Українські військові збили за ніч 22 червня 12 російських ракет із 16 і всі 13 запущених ударних безпілотників, повідомив у ранковому зведенні командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його даними, для удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України Росія використовувала 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з них збито 7), 2 ракети “Іскандер-К” (збито одну) і 4 ракети “Калібр” (збито всі).

Унаслідок нічної атаки було пошкоджено об’єкти енергетики на сході, заході та півдні країни, повідомляло Міненерго. “Укренерго” повідомило про пошкодження своїх об’єктів у Львівській і Запорізькій областях. Постраждали дві людини.

Також місцева влада повідомляла про вибухи в Луцьку та Івано-Франківську, де ударною хвилею вибило шибки в житловому будинку і будівлі дитячого садка, постраждалих не було.


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