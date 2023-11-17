Сили оборони закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, внаслідок чого вдалося закріпитися на декількох плацдармах.

Про це повідомило командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

Як зазначається, це вдалося «завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони».

«Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога», — додало командування.

У ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення заходів на лівому березі Дніпра росія втратила 1216 солдатів вбитими та 2217 — пораненими. Також окупанти втратили техніку:

24 танки,

89 артилерійських систем та мінометів,

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,

48 одиниць бойових броньованих машин, зокрема БТР та БМП,

9 РСЗВ,

14 плавзасобів,

15 одиниць спеціальної техніки,

4 командні пункти,

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Окрім того, зведений підрозділ РЕБ морської піхоти нейтралізував 135 FPV дронів та 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня.