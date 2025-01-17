Сили оборони взяли у полон охоронця пропагандиста Прилєпіна: СБУ повідомила йому про підозру

СБУ повідомила про підозру шістьом полоненим окупантам, серед яких – охоронець російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

Йдеться про бойовиків, які воювали проти України та були захоплені під час боїв на Покровському, Сіверському й Торецькому напрямках наприкінці 2024 року, уточнили у СБУ.

Один із фігурантів – 32-річний росіянин, який охороняв Прилєпіна під час його поїздок на окуповані території Луганщини. Ще до повномасштабного вторгнення він приєднався до батальйону “Зоря” терористичної організації “ЛНР” і воював проти українських військових, зокрема під час штурму Луганської області.

Серед інших підозрюваних – троє жителів Луганщини, які у складі 88-ї та 2-ї мотострілецьких бригад РФ брали участь у захопленні Сіверськодонецька, Лисичанська й Рубіжного, а також у штурмі Бахмута. Під час боїв за Білогорівку та Верхньокам’янське вони потрапили в полон.

Ще двоє підозрюваних – жителі окупованої Донеччини. Один із них чергував на блокпостах у Горлівці, а згодом воював у районах Бахмута й Покровська. Інший служив у 123-й мотострілецькій бригаді РФ, обстрілюючи позиції ЗСУ поблизу Пісків та Озарянівки. Обидва здалися у полон під Торецьком у грудні 2024 року.

П’ятьох підозрюваних звинувачують у державній зраді й колабораційній діяльності. Росіянину інкримінують участь у терористичній організації та посягання на територіальну цілісність України. Усім загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.