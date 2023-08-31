Суспільство

Сили оборони мають успіх у напрямку Новопрокопівки

31 Серпня 2023 09:55
читать на русском →
зсу, генштаб

Українські захисники мали успіх і закріплюються в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка Запорізької області.  

Про це повідомляє Генштаб.

“Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах”.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Тривають важкі бої.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Серпня 2023 08:24

На Бахмутському напрямку знищено командно-спостережний пункт – ССО
30 Серпня 2023 21:40

В авіакатастрофі двох вертольотів на Донеччині загинули 6 українських пілотів
30 Серпня 2023 21:26

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Данії питання навчання українських пілотів
30 Серпня 2023 21:11

Німеччина передала Україні танки Leopard 1
30 Серпня 2023 19:18

Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки