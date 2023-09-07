Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, – Генштаб

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту. Також українські військові завдали 18 ударів за допомогою авіації по окупантах. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі села Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Грем’яч Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Дружелюбівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в поблизу Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Північного Донецької області. В той же час, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Також тут ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Невельське, Карлівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоукраїнки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Червоне Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.