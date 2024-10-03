Сил оборони атакували російський військовий аеродром “Борисоглєбськ”, – ЗМІ

Уночі проти 3 жовтня воїни СБУ атакували військовий аеродром “Борисоглєбськ”, що у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела в СБУ.

Уночі дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на аеродромі. Як зазначається, звідти війська РФ активно атакують КАБами українські території.

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. А супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.