Суспільство

Сил оборони атакували російський військовий аеродром “Борисоглєбськ”, – ЗМІ
3 Жовтня 2024 12:28
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війна, росія
Російський аеродром "Борисоглєбськ" атакували дрони / Фото з соцмереж

Уночі проти 3 жовтня воїни СБУ атакували військовий аеродром “Борисоглєбськ”, що у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела в СБУ.

Уночі дрони СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на аеродромі. Як зазначається, звідти війська РФ активно атакують КАБами українські території.

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. А супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території аеродрому.


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