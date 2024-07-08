Спорт

Світоліна перемогла китаянку Ю Ван і пройшла у чвертьфінал Вімблдону-2024
8 Липня 2024 17:40
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теніс
Еліна Світоліна в матчі четвертого кола на Вімблдоні-2024 / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Еліна Світоліна здолала представницю Китая Сінь Ю Ван та вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону-2024.

Експерша ракетка України розпочала змагання на трав’яному мейджорі з перемоги у 2.5-годинному матчі над полькою Магдою Лінетт, потім вибила німкеню Юле Німаєр. А у третьому колі українка за два сети здолала гравчиню з топ-20 світового рейтингу Онс Жабер, повідомляє “Суспільне”.

Світоліна — єдина українка, що пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону-2024. У четвертому колі Еліна зустрілась у протистоянні з китаянкою Сінь Ю Ван, 42-ю ракеткою світу. Китаянка на шляху до 1/8 фіналу також здолала представницю топ-10 світового рейтингу – у другому колі за три сети вибила п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу. На офіційних кортах Світоліна і Ю Ван зустрілись вперше.

Еліна втретє в кар’єрі гратиме в 1/4 фіналу на Вімблдоні. Двічі українка перемагала і діставалася півфіналів (у 2019-му та 2023-му). Відтак, це другий поспіль чвертьфінал на трав’яному мейджорі.

У чвертьфіналі Світоліна зійдеться у протистоянні з представницею Казахстану Єленою Рибакіною (WTA №4). Їй українка поступилася на попередньому Грендслемі, Ролан Гарросі, у четвертому колі.


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