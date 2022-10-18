Політика

Суровікін не виключив “прийняття найнепростіших рішень” на Херсонському напрямку

18 Жовтня 2022 20:46
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війна, херсон

Як заявив командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін, на Херсонському напрямку складається непроста для окупантів ситуація.

“Противник завдає ударів по критичній інфраструктурі. У Херсоні проблеми з водо- та електропостачанням. Це пряма загроза їхнім сім’ям.

У нас є дані про можливість заборонених боєприпасів, ударів по греблі Каховської ГЕС, масованих ракетних атак.

У цих умовах армія забезпечить безпечний виїзд населення за програмою переселения. Подальші наші дії залежатимуть від ситуації. Вона сьогодні вкрай непроста. Збереження життя для нас є пріоритетом. Не виключаю ухвалення найнепростіших рішень”, – цитують Суровікіна російські “воєнкори”.

Він також заявив, що ЗСУ підтягують “усі резерви” для прориву оборони РФ, включаючи територіальну оборону.

“Український режим прагне прорвати нашу оборону. Для цього ЗСУ підтягують на передову всі наявні резерви. Здебільшого це сили територіальної оборони, які не пройшли повного курсу підготовки. Фактично українське керівництво прирікає їх на знищення”, – сказав командувач окупантами.

Він також повторив відому мантру про загороджувальні загони з націоналістів, “які розстрілюють усіх, хто намагається покинути поле бою”.


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