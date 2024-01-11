Кримінал

Суд заарештував майно скандального бізнесмена Гринкевича, – ЗМІ

11 Січня 2024 11:45
суд, корупція

Майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича була заарештоване. Його підозрюють у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони провели обшуки вдома та на роботі бізнесмена, у директорів та офісах підконтрольних йому компаніях.

Було заарештовано нерухоме майно, автівки преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання ЗСУ.


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