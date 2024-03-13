Кримінал

Суд визнав нардепа Дубінського винним у правопорушенні, повʼязаним з корупцією

13 Березня 2024 20:03
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Дубінський
Нардеп Олександр Дубінський у суді / Фото: Суспільне

Печерський районний суд Києва сьогодні 13 березня визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ДБР зокрема встановили, що у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

“Він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний”, — сказано у повідомленні.

Зазначається також, що після набрання рішенням суду законної сили Дубінського буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.


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