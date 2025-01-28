Сучасна війна та роль в ній модульних бронежилетів

Мало що у світовій історії настільки постійне як війни. І хоча ми знаємо лише дві світові, а більшість з них локальні ― у різних куточках світу, та у них є спільні риси. Людство еволюціонує і підлаштовує під себе правила ведення збройних конфліктів, вдосконалює озброєння, змінює тактику і стратегію воєнних дій, модернізує екіпірування.

Ще у 1991, після війни у Перській затоці, стало зрозуміло, що масовість армії вже не є вирішальною, бо головне ― взаємодія і злагодженість дій окремих бойових підрозділів, авіації, артилерії, бронетехніки. Мобільність війська виходила на передній план.

Війна в Україні ― нове явище у військовій історії, хоча його й передбачала теорія поколінь сучасної війни (GMW). Це «необмежена війна» п’ятого покоління (5GW). Вона ведеться у всіх вимірах ― у віртуальному просторі і людському розумі водночас, і правила необмежені, і кордонів між полями битв немає, бо поле битви скрізь.

Втім, військо завжди була сферою, в якій ключова роль належить технічному прогресу. А насичені високотехнологічними рішеннями бойові дії породжують нові вимоги до захисту, мобільності та комунікації. Військові мають нові виклики, що потребують надзвичайної адаптивності і ефективного захисту.

Однією з відповідей на цей виклик і став модульний бронежилет, який дає змогу налаштувати спорядження відповідно до завдань і бойових умов.

Plastoon XM ― нова пропозиція Rarog Tactical Gear

Розроблений з урахуванням сучасних вимог Plastoon XM ― цілісна система із деталей-модулів. Власник компонує модулі на власний розсуд, а якщо потрібна швидкість і мобільність ― може залишити лише базову частину.

Rarog пропонує бронеплити полегшені ― з карбіду кремнію, що зменшує загальну вагу спорядження та забазпечує 6 клас захисту.

Бронежилет виготовлений із міцної тканини ― Cordura 1000D, зі спеціальною обробкою для посилення водостійкості і камуфляжним Multicam (USA).

Plastoon XM зручний ― ергономічний, не обмежує рухи, оснащений системою Loop для швидкого скидання.

Завдяки внутрішній системі фіксації вага екіпірування рівномірно розподіляється. Зручно і те, що є внутрішні кишені для магазинів з системою швидкого доступу.

У Plastoon XM бійцю комфортно, і він відчуває себе захищеним, наскільки це можливо у воєнних умовах, і водночас лишається мобільним і ефективним.

Це гарна ілюстрація невпинного руху технологічного процесу, від якого вже найближчим часом можна очікувати появи нових інноваційних рішень, що зроблять захист бійців іще надійнішим.