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Стовп полум’я видно на кілометри: біля Санкт-Петербурга палає газопровід

19 Листопада 2022 16:22
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росія

У Ленінградській області РФ після вибуху газу розгорілася масштабна пожежа.

У суботу, 19 листопада, поблизу російського міста Санкт-Петербурга виникла пожежа після вибуху на газопроводі. Масштаб пожежі вражає — полум’я видно за десятки кілометрів від епіцентру вибуху, повідомляє ТСН.

За попередньою інформацією, яку поширила влада Ленінградської області пожежа виникла внаслідок вибуху на газопроводі між Бернгардівкою та Ковалевим, за кілька кілометрів від східної околиці Санкт-Петербурга.

Місцевий губернатор запевняє, що загрози для населення через загоряння немає, причини вибуху встановлюються.


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