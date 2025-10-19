Стали відомі подробиці зухвалого пограбування в Луврі

У ЗМІ з’явилися деякі подробиці пограбування Лувру, яке сталося вранці 19 жовтня. Злочин стався близько 9:30 ранку за місцевим часом у галереї Galerie d’Apollon, де зберігається золота та ювелірна колекція французьких імператорів.

Підйомник, який використовували злодії для проникнення в Лувр у неділю, 19 жовтня 2025 року в Парижі / Фото: AP Photo/Alexander Turnbull

За інформацією AP News та The Guardian, грабіжники проникли до музею через вікно з боку набережної Сени, використавши вантажний підйомник і спеціальні інструменти для розрізання скла. Вони викрали дев’ять ювелірних виробів, серед яких, за даними медіа, могла бути корона імператриці Євгенії де Монтіхо, дружини Наполеона III. Один із викрадених предметів пізніше знайшли неподалік музею — пошкодженим.

Французькі правоохоронці повідомляють, що нападники діяли злагоджено та професійно, очевидно, заздалегідь вивчивши систему охорони. Вони зникли з місця злочину на двох скутерах, рухаючись у напрямку автостради A6.

Операція тривала не більше семи хвилин, після чого в музеї оголосили тривогу, а відвідувачів евакуювали. Лувр залишався закритим до кінця дня «з виняткових причин», повідомили в адміністрації.

Міністр внутрішніх справ Франції назвав викрадені предмети «безцінними», зазначивши, що їхня історична вартість переважає матеріальну. Поліція Парижа веде активне розслідування, переглядає записи камер спостереження та встановлює коло причетних.

Свідки оприлюднили відео, на якому видно, як поліція перекриває підходи до піраміди Лувру, а туристів виводять із музею. За словами очевидців, сирени пролунали одразу після того, як спрацювала сигналізація в галереї.

Це перше за останні десятиліття зухвале пограбування в головному музеї Франції. Експерти вже порівнюють його з нападами на ювелірні колекції у Версалі та Дрездені.