Стали відомі імена радників міністра оборони України

У міністра оборони України Рустема Умєрова є шість помічників та радників патронатної служби. Таку інформації надало Міноборони на запит Суспільного.

Переважно це люди, які були поруч з Умєровим у Фонді держмайна.

Помічниками Умєрова є:

Нікітенко Нікіта Сергійович — начальник Патронатної служби – помічник міністра оборони України.

Випускник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (публічне управління та адміністрування, 2021 р.).

З 2019 до 2022 – головний консультант депутатської фракції ПП “Слуга народу”. З 2022 року – головний консультант, пізніше директор Департаменту регіональної мережі ФДМУ – в.о.керівника апарату Фонду держмайна України. У вересні 2023 року призначений начальником Патронатної служби – помічником міністра оборони України.

Відповідальний за координацію роботи структурних підрозділів МОУ та підготовку та організацію заходів за участі міністра оборони.

Бекіров Алі Енверович, полковник ЗСУ, кандидат технічних наук, доцент.

Випускник Харківського університету Повітряних Сил (2010 р.), Національної Академії Національної гвардії України (2019 р.), Національного університету оборони Турецької Республіки (2021 р.), Національного університету оборони України (2022 р.).

До 2014 року проходив службу у 204 бригаді тактичної авіації, м. Севастополь, Бельбек. Після окупації Криму та виходу підрозділу продовжив військову службу у Миколаєві. У 2014 році брав участь в АТО.

З 2016 року проходив службу на посадах науково-педагогічного складу та викладав у вищому військовому навчальному закладі.

На початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання у складі підрозділів Сил оборони Харкова.

В Міноборони відповідальний за напрямок військової освіти і підготовки, комунікацію з військовими підрозділами та органами військового управління.

Вітковський Ігор Володимирович, полковник ЗСУ.

Випускник Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова (2005 рік), Національного університету оборони України (2019 рік), Коледжу Збройних Сил Канади (2022 рік).

Розпочав службу на посаді командира взводу розвідувального батальйону (м. Рівне). Надалі проходив службу в батальйоні РЕБ, командно-розвідувальному центрі 13 армійського корпусу, оперативному командуванні “Захід”, Головному управлінні логістики Генштабу ЗСУ, Оперативній групі ЗСУ при Групі сприяння безпеці України. Брав участь в АТО. Учасник бойових дій.

В Міноборони здійснює координацію та налагодження процесу залучення міжнародної військової допомоги.

На посадах радників Патронатної служби Міністра оборони України працюють:

Давітян Діана Суренівна. Випускниця Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (журналістика, 2018 р.), Запорізький національний університет (правознавство, 2020 р.).

З 2015 по 2018 рік працювала кореспондентом відділу “Політика” в журналі “Фокус”. З 2019 до 2020 року – прессекретарка прем’єр-міністра України.

З 2021 до 2022 року – помічниця-консультантка нардепа Рустема Умєрова. З 2022 до 2023 року – радник Голови Фонду держмайна. З 2023 року – призначена радницею Патронатної служби міністра оборони України.

В Міністерстві оборони відповідальна за комунікації та міжнародну взаємодію.

Козенко Олександр Вікторович. Випускник Київського національного економічного університету (міжнародна економіка, 1998 р.).

З 1994-2006 роки працював в галузі цивільної авіації в різних авіакомпаніях, зокрема: Міжнародні авіалінії України, ДП “Авіалінії України”, EL-AL Israel Airlines.

З 2006-2017 роки був топменеджером різних міжнародних та українських компаній.

З 2017-2020 роки був засновником та власником декількох компаній.

З 2020-2023 роки працював радником керівника Офісу президента України.

З листопада 2023 року є радником міністра оборони України. В Міноборони займається питаннями розвитку державної авіації.

Тимошенко Кирило Владленович. Випускник Дніпровського університету ім. Гончара. До 2019 року працював у медійному секторі у регіональних та всеукраїнських телекомпаніях.

Зокрема, розпочинав карʼєру у 2005 році спортивним журналістом на “9 каналі”, м. Дніпро. Після цього продовжив журналістську та продюсерську діяльність на “Новому каналі”, телеканалах “Інтер”, ТРК “Україна” та у компанії FILM.ua. У 2014 році заснував рекламну компанію GOODMEDIA.

З 2019 року перейшов на роботу у державному секторі. Зокрема, з травня 2019 по січень 2023 років обіймав посаду заступника керівника Офісу президента.

З березня 2024 року призначений штатним радником міністра оборони України.

В Міноборони відповідальних за медіа та комунікації, координацію інформаційної політики в МО та підпорядкованих міністерству структурах, а також побудову єдиної інформаційної повістки в Силах оборони України на час дії воєнного стану.

“Помічники/радники міністра оборони України у воєнний час виконують завдання, визначені міністром оборони України”, — йдеться у відповіді на запит.

У Міноборони також зазначили, що посадовий оклад радників міністра оборони у 2024 році становить 17 865 грн.