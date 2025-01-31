Економіка

Стало відомо, хто керуватиме Агентством оборонних закупівель
31 Січня 2025 16:06
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Ілюстративне фото / Міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

Контракт між Мариною Безруковою та Агенцією оборонних закупівель завершився 31 січня й не буде продовжений, повідомили у Міноборони.

“Сьогодні завершується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель. Відповідно до ухваленого рішення, контракт не буде продовжено, і вона припиняє виконання обов’язків голови АОЗ”, – йдеться у повідомленні.

З 1 лютого обов’язки керівника АОЗ тимчасово виконуватиме Арсен Жумаділов до призначення нового директора у встановленому порядку.

Раніше Марина Безрукова зверталася до президента Зеленського з проханням втрутитися в конфліктну ситуацію довкола АОЗ. Попри рішення Наглядової ради про продовження її контракту, Міноборони не погодило це. Відтак Безрукову відсторонили для службового розслідування, а її обов’язки тимчасово поклали на Жумаділова.


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