Стало відомо, хто керуватиме Агентством оборонних закупівель

Контракт між Мариною Безруковою та Агенцією оборонних закупівель завершився 31 січня й не буде продовжений, повідомили у Міноборони.

“Сьогодні завершується контракт Марини Безрукової з Агенцією оборонних закупівель. Відповідно до ухваленого рішення, контракт не буде продовжено, і вона припиняє виконання обов’язків голови АОЗ”, – йдеться у повідомленні.

З 1 лютого обов’язки керівника АОЗ тимчасово виконуватиме Арсен Жумаділов до призначення нового директора у встановленому порядку.

Раніше Марина Безрукова зверталася до президента Зеленського з проханням втрутитися в конфліктну ситуацію довкола АОЗ. Попри рішення Наглядової ради про продовження її контракту, Міноборони не погодило це. Відтак Безрукову відсторонили для службового розслідування, а її обов’язки тимчасово поклали на Жумаділова.