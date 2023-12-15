Політика

США звернулись до Ізраїля із закликом зменшити масштаби операції у Газі до кінця року 

15 Грудня 2023 14:39
читать на русском →
ізраїль, сша

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у четвер порадив Ізраїлю припинити широкомасштабну наземну кампанію в секторі Гази та перейти до більш цілеспрямованої фази у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Про це The New York Times на умовах анонімності повідомили четверо американських посадовців.

За їхніми словами, президент Байден хоче, щоб Ізраїль перейшов до більш точної тактики протягом трьох тижнів або незабаром після цього, про що його радник з нацбезпеки сказав ізраїльським високопосадовцям під час зустрічі.

Вони зауважили, що США пропонують Ізраїлю залучати менші групи елітних сил, які будуть входити та виходити з населених пунктів Гази, виконуючи більш точні місії з пошуку та знищення лідерів ХАМАС, а також порятунку заручників і руйнування тунелів.

Цій інформації передувала заява Байдена про те, що Ізраїль починає втрачати міжнародну підтримку через “невибіркові бомбардування” Гази, що є набагато жорсткішою оцінкою, ніж його попередні публічні висловлювання, в яких він закликав до більшої обережності для захисту цивільного населення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Грудня 2023 15:41

Британська розвідка: прорив окупантів у Мар’їнці малоймовірний
15 Грудня 2023 12:45

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради
15 Грудня 2023 12:25

Євросоюз має альтернативний варіант виділення допомоги Україні
15 Грудня 2023 10:50

Словацькі перевізники припинили блокаду кордону з Україною
15 Грудня 2023 10:02

Україна отримає понад $1,3 млрд від Світового банку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки