США звернулись до Ізраїля із закликом зменшити масштаби операції у Газі до кінця року 

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у четвер порадив Ізраїлю припинити широкомасштабну наземну кампанію в секторі Гази та перейти до більш цілеспрямованої фази у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Про це The New York Times на умовах анонімності повідомили четверо американських посадовців.

За їхніми словами, президент Байден хоче, щоб Ізраїль перейшов до більш точної тактики протягом трьох тижнів або незабаром після цього, про що його радник з нацбезпеки сказав ізраїльським високопосадовцям під час зустрічі.

Вони зауважили, що США пропонують Ізраїлю залучати менші групи елітних сил, які будуть входити та виходити з населених пунктів Гази, виконуючи більш точні місії з пошуку та знищення лідерів ХАМАС, а також порятунку заручників і руйнування тунелів.

Цій інформації передувала заява Байдена про те, що Ізраїль починає втрачати міжнародну підтримку через “невибіркові бомбардування” Гази, що є набагато жорсткішою оцінкою, ніж його попередні публічні висловлювання, в яких він закликав до більшої обережності для захисту цивільного населення.