Політика

США запровадили санкції проти керівництва російської компанії “Лабораторія Касперського”
21 Червня 2024 19:09
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росія, санкції, сша
Офіс компанії "Лабораторія Касперського" у Москві / Фото: wikimedia

США запровадили санкції проти менеджменту російської компанії “Лабораторія Касперського”.

Під обмеження потрапили 12 осіб, які обіймають керівні посади в компанії, повідомляє Міністерство фінансів США.

“Сьогоднішні кроки проти керівництва “Лабораторії Касперського” підкреслюють нашу прихильність до забезпечення цілісності кіберпростору та захисту наших громадян від зловмисних кіберзагроз. Сполучені Штати при необхідності вживатимуть заходи, щоб притягнути до відповідальності тих, хто захоче полегшити або іншим чином забезпечити таку діяльність”, – заявив заступник міністра фінансів Браян Нельсон.

Міністерство торгівлі США включило акціонерне товариство “Лабораторія Касперського”, ТОВ “Група Касперського” (РФ) та Kaspersky Labs Limited (Великобританія) до списку організацій за співпрацю з російськими військовими та розвідувальними органами на підтримку завдань російського уряду в галузі кіберрозвідки. 

У санкційному списку опинилися члени ради директорів Андрій Тихонов, Данило Борщов, Андрій Єфремов, Ігор Чекунов, Андрій Духвалов, Андрій Суворов, Денис Зенкін, Марина Алексєєва, Михайло Гербер та інші.


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