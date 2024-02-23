США запровадять санкції проти понад 500 російських обʼєктів — Reuters

Сполучені Штати у межах нового пакета антиросійських санкцій, що має бути оголошений сьогодні 23 лютого, запровадять обмеження проти понад 500 обʼєктів Російської Федерації.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо.

“Завтра ми випустимо сотні санкцій тільки тут, у Сполучених Штатах, але важливо зробити крок назад і пам’ятати, що не тільки Америка вживає ці заходи”, — сказав Адеємо.

Зазначається, що обмеження зокрема будуть спрямовані на військово-промисловий комплекс РФ і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ Росії до певних товарів. Крім того, санкції запроваджуються як реакція на смерть російського опозиціонера Олексія Навального.