Політика

США закликали Північну Корею не передавати зброю Росії

11 Вересня 2023 19:42
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росія, корея

Північній Кореї необхідно відмовитися від ідеї постачання чи продажу зброї Росії, про яку просить Кремль.

Про це заявила речник Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон, повідомляє CNN.

За її словами, очікується, що в ході візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії він обговорюватиме з главою Кремля Володимиром Путіним постачання зброї для російських солдатів.

“Ми закликаємо КНДР дотримуватись публічних зобов’язань, які Пхеньян взяв на себе, не постачати і не продавати зброю Росії”, – додала Вотсон.


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