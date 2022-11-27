США виділили 20 мільйонів на зернову ініціативу Grain from Ukraine

Сполучені Штати запустили зернову ініціативу Grain from Ukraine, мета якої забепечити продовольством країни, що цього потребують. До ініціативи вже долучилися близько 20 держав.

“Поки Росія використовує продовольство як зброю, Володимир Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії. $20 млн підтримки США від через World Food Programme вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує”, – написала посол США Бріджит Брінк.

Бріджит Брінк прибула до Одеси разом з координатором з питань санкцій Держепу США Джимом О’Браєном та міністром інфраструктури України. Зокрема, аби побачити, як швидко українські фермери, експортери та порти працюють над транспортуванням мільйонів тонн зерна.